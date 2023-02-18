أقيمت مساء اليوم السبت، ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة بالفترة من 16 حتى 22 فبراير.



وشدد المخرج محمد ياسين في بداية الحلقة النقاشية على شرف تواجده بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مشيرا إلى أنه حدث فني رائع، ومازح الحضور: "أنا ركبي بتخبط، وأتمنى أن أحقق ذكرى طيبة لدى الجميع".



وتحدث محمد ياسين عن بداية خطواته في المجال الفني حينما عمل كمساعد مخرج مع كبار المخرجين: "شيء فظيع إن المخرج يضع ثقته فيك وبتبقى كأنك واقف على المسرح قدام نجوم كبار، وأنا ربنا إداني حظ إني اشتغل مع نجوم كبار بداية من فاتن حمامة، وفريد شوقي، وعادل إمام، وأحمد زكي".



وكشف "ياسين"، علاقته بالراحل وحيد حامد، ووصفه بأنه من أجمل وأربح الأشخاص الذين عمل معهم، متابعًا: "هو من الكتاب المنتجين الذين يتمتعون بذكاء شديد جدًا في اختيار المشروع ومخرج عمله".



واستطرد: "كان يفرز منح مشروعه لأي مخرج ويدافع دفاعًا مستميتًا في سبيل المشاركة معه".



كما اعترف برفضه العديد من المشروعات التي لا تليق به، مضيفًا: "رفضت كذا مشروع وقلت ده مش فيلمي، فالمخرج الذي يخجل أن يبوح بكل تصوراته حول العمل للمؤلف ويتناقش معه بوضوح ميجبش عيال".



وأقيم ماستر كلاس المخرج محمد ياسين في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور، والنقاد ووسائل الإعلام، وأداره المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان.



وتحدث المخرج محمد ياسين، خلال اللقاء، حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية ومنها التصوير، الديكور، الموسيقى، الملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.