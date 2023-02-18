منظمة الصحة العالمية في أوروبا تشكر ألمانيا على مساعدات أوكرانيا

أشادت منظمة الصحة العالمية بدعم ألمانيا الإنساني لأوكرانيا.



وقال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن برلين- بمساهمات إجمالية بلغت 37 مليون يورو في عام 2022 - كانت أكبر مانح للمساعدات الطارئة لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا وفي البلدان المجاورة التي تستقبل لاجئين مثل مولدوفا وبولندا ورومانيا.



وأوضح أن هذا يشكل ما يقرب من 30% من إجمالي المساهمات لهذه المساعدات، مردفا: "أريد حقا أن أقدم جزيل الشكر لألمانيا، المساعدات الألمانية هائلة".



وذكر كلوجه أن الدعم أتاح - ضمن أمور أخرى - شراء وتوزيع الإمدادات المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المعوزين، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الطاقة، مضيفا أن ألمانيا قدمت أيضا مساعدات مهمة في الاستعدادات الخاصة بمواجهة حوادث كيميائية أو بيولوجية أو نووية، وكذلك فيما يتعلق بجهود رعاية الصحة العقلية.



وعلى مدار الأيام الماضية، زار كلوجه أوكرانيا للمرة الخامسة منذ بداية عام 2022. وهذه المرة التقى - من بين آخرين - زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أولينا زيلينسكا، التي ترعى الصحة العقلية لمواطنيها في الحرب. وبدعم من الاتحاد الأوروبي تبرع المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية بما مجموعه 59 حافلة لوزارة الصحة في كييف، والتي تهدف إلى الوصول إلى المزيد من الناس في البلاد لتطعيمهم ضد كورونا والحصبة على سبيل المثال. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كانت هذه أكبر عملية شراء منفردة للسلع قامت بها المنظمة على الإطلاق.



وبمناسبة الذكرى السنوية للحرب الروسية الأوكرانية، قال كلوجه إنه على عكس العديد من السيناريوهات المفزعة، لم يتداع النظام الصحي الأوكراني، وأرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التزام وتفاني العاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه تفقد خلال زيارة سابقة أحد المستشفيات في دنيبرو بالقرب من خط المواجهة.



وقال كلوجه: "لم يغادر طبيب أو ممرضة المستشفى. كانوا يجرون عمليات بينما تتطاير القذائف فوق المستشفى"، مضيفا أن الإصرار على خدمة وطنهم أمر مذهل.



وفي الوقت نفسه، أكد كلوجه الحاجة الكبيرة لمزيد من المساعدات، وأعرب عن قلقه بشكل خاص بشأن الوضع في مناطق محتلة مثل ماريوبول ودونباس، كما أشار إلى ضرورة أن تكون هناك ممرات إنسانية حتى يمكن تقديم الرعاية للمواطنين، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية "تقف إلى جانب الشعب الأوكراني طالما كان ذلك ضروريا".