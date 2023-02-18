سماع دوي دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز نقلا عن عن مسؤولين محليين، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا على بعد حوالي 170 ميلاً من العاصمة كييف.

وصدرت تحذيرات بشأن الغارات الجوية في أنحاء منطقة كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لكن تم رفعها لاحقا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحذرت السلطات في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية من انقطاع التيار الكهربائي الاحترازي المحتمل للحد من أي ضرر في حالة حدوث ضربة ضد الشبكة.

وشهدت الأشهر الأخيرة استهداف القوات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بشكل متكرر.

في سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 30 ألف من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف مجموعة فاجنر الروسية قُتلوا أو أصيبوا منذ بدء حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن المجموعة تكبدت خسائر كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث قتل نحو 9 آلاف من مقاتليها خلال العمليات.

وقامت فاجنر بعملية تجنيد مكثفة في السجون الروسية. وقال كيربي إن معظم الضحايا كانوا مدانين غير مدربين.

وعلى الرغم من الخسائر، حققت فاغنر مكاسب حول مدينة باخموت.