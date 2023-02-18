إقبال كبير على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة جنوب القاهرة

تواصل أجهزة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية، تحت شعار "المواطن أولا"، حيث تم إقامة العديد من المعارض في الأسمرات، والمقطم، والبساتين، والمعادي، وجاري افتتاح منافذ بالتبين، ومصر القديمة، وغيرهم من الأحياء، ويتم تغطية كل الأحياء خلال الأيام المقبلة، ويتم توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.



وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن المنافذ تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على تلك المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، ومنها أحدث منفذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، والذي تم إقامته بشارع الروضة بنطاق حي مصر القديمة، مشيرة إلي أنه تم توفير كل المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، منها السكر، والزيت، واللحوم؛ لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، كما يتم التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا.



وأشارت عبدالمنعم، في بيان اليوم السبت، إلى أنه يتم تخفيض السلع بنسب تصل لـ30% عن مثيلاتها في السوق، مؤكدة أن المعارض مستمرة، وجار العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، واستمرار طرح السلع في تلك المعارض بالسعر المناسب للجمهور.