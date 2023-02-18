قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن المنصات الإلكترونية أصبحت لديها فرص متاحة أفضل من القنوات التلفزيونية، موضحًا أنها نجحت في صناعة نجوم جدد عن طريق المغامرة بمنح فرص البطولة لأسماء شابة بتقديم أعمال فنية نالت على إعجاب الجمهور.



وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن المنصات تقوم بتدريب نجوم مر عليهم الزمن بمقابل مادي قليل وفي حالة نجاحه يعود للملعب الفني بقوة من جديد.



وأكد أن المنصات الإلكترونية التي تعرض المسلسلات بمثابة إضافة كبيرة للدراما العربية، مؤكدا أن المنصات صنعت مواسم عديدة لعرض الأعمال الفنية ولم يتوقف الأمر عند المارثوان الرمضاني فقط.



وأوضح، أن الموسم الرمضاني يحتكر النسبة الأكبر لعرض الأعمال الفنية نظرًا لكم الإعلانات التي تعرض خلاله مما يساهم في تقاضي الفنانين لأجور عالية، مستطردًا: "سر شهر رمضان هو الإعلانات".



وأردف: "ما يميز المنصات هو اختصار العمل الفني في حلقات قصيرة بدلا من عرضها خلال 30 حلقة كما كان يحدث في السابق"، موضحا أن الأعمال الفنية المقدمة خلال شهر رمضان ستشهد تطبيق نفس المحتوى في عرض حلقات أقل، متابعًا: "العدوى الحميدة ستساهم في تقليل نسبة الحلقات كما تفعل المنصات الإلكترونية".





