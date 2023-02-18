حضور كامل العدد في أول أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهد أولى أيام عروض أفلام الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في سينما مترو، حضورا كامل العدد من قبل الجمهور.



وحرص جمهور مدينة الإسكندرية على التواجد ومشاركة صناع الأفلام العروض الأولى لأعمالهم، وإجراء مناقشات معاهم عقب الانتهاء من المشاهدة.



وحضر تسعة مخرجين من صناع الأفلام في أول أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، للحديث عن أعمالهم وكواليس صناعتها وأهمية هذه الخطوات في مشوارهم الفني.



وانطلق حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء الخميس 16 فبراير، في دار أوبرا الإسكندرية بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام وجمهور السينما بعروس البحر الأبيض المتوسط.



وحضر حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان رمزي العدل والمنتج محمد العدل، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، والمخرجة نجوى نجار، والمخرج عمر عبد العزيز، والممثلة رشا مهدي، سامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبد الوهاب.



تقام عروض أفلام المهرجان فى سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ فبراير الجارى، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان.



تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.