 ختام منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت «15 و17 سنة» في بني سويف - بوابة الشروق
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ختام منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت «15 و17 سنة» في بني سويف

حازم الخولي
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 5:43 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 5:43 م

اختتمت فعاليات منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 15 و17 عاما، والتي نظمها الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بالتعاون مع منطقة بني سويف وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

شهد حفل ختام البطولة التي استضافتها الصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي، حضور خالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الجندي رئيس منطقة بني سويف للعبة، والكابتن طه عبداللطيف، وأحمد أبو المكارم، وأعضاء مجلس إدارة منطقة بني سويف.

وتم تكريم اللاعبين وتسليم الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة عمرية، وتقديم التهنئة لهم بالمشاركة والتمثيل المميز بالبطولة، والتي تأتي في إطار خطة الاتحاد المصري؛ لنشر وتعزيز اللعبة واكتشاف الموهوبين والمتميزين فيها من المراحل العمرية الصغيرة؛ لانتقائهم واختيارهم لتمثيل منتخبات مصر في اللعبة في المحافل والبطولات الدولية والقارية.

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