عمرو أديب يثمن مساعدات السعودية لسوريا: وصلت مناطق لم يصل إليها أحد

ثمن الإعلامي عمرو أديب، الدور الذي لعبته السعودية في دعم سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن السعودية نقلت شاحنات كثيرة لسوريا كما وصلت طائرات إلى مطارات خاضعة لسيطرة السلطة السورية، وهي محملة بالكثير المواد الغذائية.

وأشار إلى أن قوافل الشاحنات السعودية تدخل سوريا من المعبر الذي يقع عند الحدود التركية، معتبرا أن المملكة وصلت إلى مناطق لم يصل إليها أحد.

ولفت إلى أن السعودية سبقت أجهزة الإغاثة في دعم السوريين المتضررين من جراء الزلزال المدمر.

وتابع: "ربنا يرحم الشهداء لكن فيه ناس عايشة في ألم وكرب وحزن خاصة في سوريا.. المكان اللي ظروفه أصعاب لازم العالم يبص له أكتر".

وسارعت السعودية، إلى جانب دول عربية أخرى، في مقدمتها مصر، لمد يد العون إلى سوريا التي تضررت بشدة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف خسائر ضخمة على مستوى الأرواح وفي البنى التحتية.