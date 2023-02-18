 سينر يتأهل للمربع الذهبي ببطولة روتردام للتنس - بوابة الشروق
السبت 18 فبراير 2023 12:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

سينر يتأهل للمربع الذهبي ببطولة روتردام للتنس

د ب أ
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 12:09 م

تأهل الإيطالي جانيك سينر إلى الدور قبل النهائي ببطولة روتردام للتنس بعدما تغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6 / 1 و6  3 مساء الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

ويلتقي سينر في المربع الذهبي، الهولندي تالون جريكسبور الذي تأهل بالفوز على مواطنه جيز بروير 6 / 4 و6 / 4 .

وتجمع المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين النجمين البلغاري جريجور ديميتروف والروسي دانييل ميدفيديف.

كان ديميتروف قد افتتح منافسات دور الثمانية في وقت سابق من مساء أمس الجمعة ،بالفوز على الأسترالي أليكس دي مينور 6 / 3 و3 / 6 و7 / 6 .

أما ميدفيديف، فقد تأهل على حساب الكندي فيليكس أوجه أليازيمي حامل اللقب، حيث تغلب عليه 6 / 2 و6 / 4 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك