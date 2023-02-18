قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، إن واشنطن توصف رسميا ما اركبته روسيا في أوكرانيا بأنه جريمة ضد الإنسانية.



وأضافت في كلمة خلال مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، أن بلادها تدعم التحقيقات الدولية للوصول إلى العدالة من أجل الضحايا، متوجهة إلى من ارتكب هذه الجرائم بالقول: "ستحاسبون".



وتابعت: "حذرت منذ سنة من الغزو الروسي الذي كان وشيكا لأوكرانيا، وحينها تساءل كثيرون عن كيفية استجابتنا، وحول ما إذا كان بالإمكان إيقاف روسيا، وإمكانية اتحاد حلف الناتو، وعن استعداد أوكرانيا للحرب".



واستكملت: "بعد مرور سنة نرى أوكرانيا التي لا تزال صادمة في وجه روسيا التي باتت أضعف، وأن الناتو أقوى من أي وقت مضى. ونرى الشعب الأوكراني الذي لا يزال صامدا".



وفي حين، لفتت إلى أن الولايات المتحدة أظهرت قيادة حاسمة تحت إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم الدعم لأوكرانيا طالما هناك حاجة، ومن دون تردد.



وعزت هاريس، أهمية أوكرانيا لشعب الولايات المتحدة وشعوب أوروبا والعالم قائلة: "منذ الأيام الأولى لهذه الحرب غير المبررة، شهدنا انخراط القوات الروسية في فظائع وجرائم حرب مروعة، فقد اعتدت هذه القوات على قيمنا وإنسانيتنا المشتركة".