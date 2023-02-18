سنغافورة تشهد ارتفاعا في واردات الدواجن من أستراليا

أصبحت سنغافورة واحدة من أكثر الأسواق أهمية في قطاع لحوم الدواجن الأسترالية، بعد تسهيلها لعمليات الاستيراد.



واستوردت سنغافورة 9% (ما يعادل 7.2 مليون دولار)، من إجمالي منتجات الدواجن الأسترالية خلال عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة (ستريت تايمز) السنغافورية اليوم السبت.



وشهدت عملية التسهيل، الذي أعلنته وكالة الغذاء السنغافورية، في يونيو 2022، إعفاء واردات الدواجن الأسترالية مؤقتًا من عمليات التفتيش البيطرية الحكومية قبل وبعد ذبح الطيور.



وأدى الإعفاء المؤقت، إلى زيادة بنسبة 54% في صادرات أستراليا من الدواجن إلى سنغافورة، خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر يوليو في عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، قبل أن يتم جعل هذا الإعفاء دائما منذ شهر سبتمبر الماضي.