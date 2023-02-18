حذر الإعلامي عمرو أديب، من أن العالم يستعد الآن لـ«معركة الربيع»، منوهًا بأن الطرفين الروسي والأوكراني يستعدان لمعركة طاحنة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «هذه الحرب كل يوم تطحن دولًا، هل العالم يتحمل سنتين أو ثلاثة إضافية، مش أشك أنا متأكد إنه لا، هذا الأمر يدمر البشرية والكل يستعد الآن لمعركة الربيع».

وناشد العقلاء في العالم التدخل لإيقاف الحرب، متسائلًا عن دور الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «عمرك سمعت في الفترة اللي فاتت الأمم المتحدة منزعجة أو مجلس الأمن مجتمع؟ الأطراف كلها سعيدة فيما عدا الأطراف المتأثرة، لكن التغيرات التي تحدث في سعر الدولار في العالم وقوته، وأسعار الذهب والبترول، كله مؤثر في الوريد».

ونوه أن العالم تسوده ازدواجية في المعايير، مستنكرًا تعامل الغرب مع مشكلات العرب، والأزمة الروسية الأوكرانية.

واستطرد: «علمونا الحق والخير والجمال والسلام وأن الأشياء لا يتم حلها بالمفاوضات، لكن بينهم وبين بعض يلجؤون للدبابات والغواصات والقنابل، لكن لو لنا حق وعايزين ناخده يقولوا لا بالحل السياسي والمفاوضات».

وشدد على أهمية بحث الدول العربية عن مصالحها، متوجهًا برسالة تحذير: «خلوا بالكم في حرب في الربيع، الدنيا ممكن تقف والقمح مش شغال والدولار والركود كله يؤثر علينا، لازم حركة وخاصة أن العالم مليء بالحكماء».