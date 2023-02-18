وزيرة خارجية ألمانيا: يتعين منع أي تصعيد نووي مع إيران

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إنه يتعين منع أي تصعيد نووي مع إيران.



وصرحت الوزيرة بيربوك للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن "يتعين منع أي تصعيد نووي. هذا هو محور جهودنا الدبلوماسية".



ووصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية إلى طريق مسدود منذ سبتمبر.



ومنذ ظهر أمس، يشهد وسط مدينة ميونخ نشاطا دبلوماسيا مكثفا بحضور لفيف من القادة والمسؤولين يمثلون 96 دولة، وسط غياب واضح لروسيا التي لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة.



وبدأت فعاليات اليوم الثاني، بجلسة نقاش حول "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد"، بمشاركة فرانسيا ماركير، نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وماورو لويز إيكر فييرا، وزير خارجية البرازيل، وكريستوف هيوسجن، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن.