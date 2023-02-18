أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، قبل قليل، تسيير قافلة إغاثة مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا لإيصالها للمناطق المتضررة من الزلزال، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن السلطات المحلية في شمال غرب سوريا لا تسمح بالوصول المطلوب لفرق البرنامج التابع للأمم المتحدة، محذرا من أنه لم يتبق لديه من الأموال المخصصة لجهود الإغاثة من الزلزال سوى ما يكفي لمدة 60 يوما.



وقال ديفيد بيزلي لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "الحكومتان السورية والتركية تتعاونان حقا وتسهلان لنا الوصول الذي نحتاجه لعبور الحدود، لكن المشاكل التي نواجهها هي عمليات العبور إلى شمال غرب سوريا حيث لا تسمح لنا السلطات في المنطقة بالدخول الذي نحتاجه".



وأضاف "يعوق هذا عملياتنا. يجب إصلاح ذلك على الفور".