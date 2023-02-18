 وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب والمعلمين المتميزين في التربية الفنية - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب والمعلمين المتميزين في التربية الفنية

علاء شبل
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 3:53 م
كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، جميع الطلاب والمعلمين والموجهين الذين شاركوا في المعارض والأعمال الفنية والمبادرات التي تمت فعالياتها داخل المحافظة وخارجها، منها مبادرة "بأيدينا نجملها"، والعيد القومي لمحافظة الغربية، واحتفالات أكتوبر، والمعرض الدولي للتغير المناخي الذي تمت فعالياته بشرم الشيخ، ومعسكر الإيواء لمجابهة الأزمات والكوارث.

وقدم وكيل الوزارة، شهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين والموجهين والتوجيه العام للتربية الفنية، في الحفل الذي أقيم بمسرح المديرية، بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا، بحضور مدير عام الشؤون التنفيذية، والموجه العام للتربية الفنية، مدير إدارة الأمن.

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