طهران تهدد فرنسا بعد لقاء ماكرون مع معارضين للثورة الإيرانية

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعناصر من المعارضة الإيرانية، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر": "الذين يتجاهلون 44 عاما من الوجود غير المسبوق للأغلبية الساحقة من الإيرانيين في دعم البلاد والثورة وقيادتها والذهاب إلى عدد قليل من المهرجين المجهولين، لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يعرفون الثورة والشعب الإيراني".

وأضاف كنعاني، في معرض رده على لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع عناصر مناوئة للثورة الإيرانية: "قريبا ستركعون أمام صمود وقوة وعظمة الشعب الإيراني"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد دعمه للعناصر المعارضة للثورة الإيرانية على الهواء مباشرة إلى جانب مسيح علي نجاد، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وقال إنه "سيلتقي قريبا مع المعارضة الإيرانية".

وعلقت الحكومة الإيرانية، الخميس الماضي، على اجتماع بعض شخصيات المعارضة الإيرانية في جامعة جورج تاون الأمريكية.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية: "الذين أصبحوا قادة معارضة الجمهورية الإسلامية ليسوا في مستوى توجيه خطر على النظام والبلد".

وأضاف: "أحد هؤلاء الرؤساء هو شخص كان والده وعائلته هم مسؤولون عن أحد أسوأ الظروف في تاريخ إيران أي رضا بهلوي الذي أصبح زعيم هؤلاء المعارضين".