الصين تعول على ألمانيا للعب دور بناء في تسوية الأزمة الأوكرانية

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قال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، في اجتماع مع المستشار الألماني اليوم السبت، إن الصين تأمل أن تلعب ألمانيا دورا بناء بالمساعدة على نزع فتيل الوضع أوكرانيا.

وأضاف وانج يي: "الصين وألمانيا دولتان مستقلتان تتحملان مسؤولية مشتركة للحفاظ على السلام العالمي والتغلب على التحديات العالمية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع وانج يي: "الصين دافعت دائما عن السلام، ودعت إلى المصالحة، وعززت مفاوضات السلام، فضلا عن وقف مبكر لإطلاق النار والأعمال العدائية. ونأمل أن تلعب ألمانيا دورا بناء في المساعدة على نزع فتيل الوضع".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع "تبادل الطرفان بشكل عميق وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".

ويجري وانج يي جولة أوروبية في الفترة من 14 إلى 22 فبراير الجاري، ويقوم خلالها بزيارات رسمية إلى فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وروسيا، كما يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن.