أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن 21 منطقة، هي: (الامتداد الشرقي بأكمله - لاروا - مدينتي - الأيقونة - القرنفل - التمر حنة - اللوتس - المستثمرين الشمالية - الجنوبية - النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركز المدينة – جاردينيا - المنطقة الصناعية - امتداد النرجس - الأندلس أرض الجمعيات - أرض الجامعات - دار مصر الأندلس - سكن مصر الأندلس - كمبوند جنة بالتجمع الثالث - دار مصر القرنفل - الرحاب 2 بالتجمع الأول)، اعتبارا من السابعة مساءً، دون الإشارة إلى موعد عودة المياه.

وأرجع جهاز المدينة، في بيان مساء اليوم، قطع المياه إلى وجود أعمال صيانة بسبب تسريب في غرفة محابس الهواء على الخط 2200 مم صلب، أحد الخطوط الناقلة للمياه التابعة لمنظومة مياه الشرب من المعادي إلى مدينة القاهرة الجديدة، تحت إشراف (الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي)، الأمر الذي يؤثر على كميات المياه الواصلة لمحطة التقنية والمغذية لمياه الشرب لبعض مناطق القاهرة الجديدة.

كما أشار إلى أنه توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، ويتم الاتصال على الرقم (15100) فى حالة احتياج سيارات مياه.