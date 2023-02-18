وزير الاقتصاد الألماني: الأسباب الأخلاقية ليست كافية لمكافحة تغير المناخ

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى مزيد من التعاون في مكافحة الاحتباس الحراري قائلا إن الأسباب الأخلاقية ليست كافية للانتصار في هذه المعركة.



وقال في نقاش خلال مائدة مستديرة حول تسليط الضوء على دور الجغرافيا السياسية في التغير البيئي إن "حماية المناخ ستكون ناجحة فقط إذا كانت في إطار المصلحة الاقتصادية للدول".



ودعا هابيك إلى مزيد من القواعد المشتركة لتعزيز الثقة وعدم تطبيق قانون الغابة على الصعيد الدولي.



وأوضح أنه يتعين على الدول الصناعية أن تدرك أن هناك تكلفة يتعين دفعها من أجل العمل معا وأنه لم يعد من الممكن تحقيق الأرباح على حساب الآخرين.



وارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل بنحو 1ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفي ألمانيا، وصل الرقم إلى 6ر1 درجة. ومن بين التداعيات القاتلة، والتي تختلف من منطقة لأخرى، المزيد من حالات تطرف الطقس مثل الجفاف والفيضانات وكذلك العواصف وارتفاع مستويات المياه في البحار.