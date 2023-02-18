باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في بناء قدرات سلطات أفغانستان الحالية

حث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم السبت، المجتمع الدولي على المساعدة في بناء قدرات السلطات الأفغانية المؤقتة لمواجهة تهديدات الإرهاب.

تصريح زرداري جاء خلال مشاركته في حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال إن المجتمع الدولي يريد من الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن تفي بالتزاماتها وتعهداتها في مجالات مثل تعليم المرأة والحكومة الشاملة لكافة الأطياف والتصدي للتهديدات المحتملة من الإرهاب المنبثقة عن الجماعات الإرهابية مثل داعش وحركة طالبان باكستان والقاعدة، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وأضاف وزير الخارجية أنه "إذا لم تؤخذ هذه المسألة على محمل الجد، يمكن للجماعات الإرهابية القيام بأنشطة إرهابية من أفغانستان كما شوهد مؤخرا من الحوادث في باكستان".

وقال إن الحكومة المؤقتة لم يكن لديها جيش دائم وقوة لمكافحة الإرهاب وحتى قوة حدودية، ولا تملك القدرة.

وأوضح أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يشجع حكومة أفغانستان المؤقتة بالتصدي لتهديد الإرهاب وإظهار إرادتها.

وتابع أن الإرهاب لا يشكل فحسب تهديدا لجيران أفغانستان المباشرين، بل للغرب أيضا.

وأوضح أن باكستان ساعدت أفغانستان في الماضي وأنها سوف تواصل فعل ذلك حيث استضافت عددا كبيرا من اللاجئين على أراضيها، مضيفا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينفض يديه ويبتعد عن أفغانستان.

وأكد أنه ينبغي للعالم أن يواصل دعمه الإنساني وأن ينهي تجميد الأصول وفتح القنوات المصرفية والتعامل مع طالبان والمجتمع والمرأة.