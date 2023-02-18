الزراعة: افتتاح 83 سوقا جديدا وهناك أكثر من 350 منتجا يصل إلى 160 دولة

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هناك تواصلا فعالا بالتنسيق بين الحجر الزراعي المصري و وزارة الخارجية وسفراء مصر بالخارج، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 83 سوقا جديدا فى آخر أربع سنوات، وهناك أكثر من 350 منتجا يتم توصيله لأكثر من 160 دولة حول العالم.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية مساء اليوم: إننا مستمرون فى التواصل الفعال مع مختلف دول العالم.. وسيكون هناك مزيدا من التنوع"، مؤكدا أن هناك اهتماما منذ عام 2014 بالفلاح المصري وجودة المنتج.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزرعة، إلى أن منظومة التكويد أتاحت متابعة المنتج الزراعي منذ دخوله للأرض حتي وصوله للمستهلك، معتبرا أن عملية التتبع تعطي فرصة لتعديل أى شيء يحتاج إلى التصحيح فورا وبشكل سريع.

وأضاف أن وزارة الزراعة بدأت ترفع درجات الوعي لدى الفلاح في كيفية التخطيط واستخدام المبيدات الزراعية، إلى جانب تطوير المعامل المصرية بالكامل، معلنا وجود معامل تم اعتمادها وأصبحت مرجعية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة الحيوانية، وأعطت طابع المصداقية.