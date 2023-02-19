هولندا تطرد 10 دبلوماسيين روس

طردت هولندا نحو 10 دبلوماسيين روس من أراضيها.. أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا ذلك في لقاء مع محطة "إن أو إس" التلفزيونية في لاهاي مساء اليوم.

وبرر ذلك بالقول إن روسيا كانت تحاول سرا وضع عملاء في أجهزة التجسس في هولندا.

وأشار إلى ضرورة إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام، كما يتعين إغلاق هولندا قنصليتها العامة في سان بطرسبورج.

وقال وزير الخارجية، إن هولندا قررت أنه يجب أن يكون هناك توازن عددي للدبلوماسيين.

وهذا يعني أنه لا يسمح بدخول البلاد إلا لعدد من الدبلوماسيين الروس يساوي عدد الدبلوماسيين الهولنديين في روسيا.

ولم يتمكن هوكسترا من تحديد عدد الروس الذين يتم طردهم الآن بشكل دقيق، مشيرا إلى أنهم حوالي عشرة.

كانت هولندا قد طردت بالفعل 17 دبلوماسيا روسيا في مارس الماضي، للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

ونتيجة لذلك طردت روسيا دبلوماسيين هولنديين من أراضيها.

وتوترت العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط طائرة رحلة الركاب إم إتش 17، فوق شرق أوكرانيا في عام 2014.

وفي ذلك الوقت أسقطت طائرة الخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينج 777 بصاروخ روسي مضاد للطائرات، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا معظمهم من الهولنديين، كما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام إلى مزيد من التوتر في العلاقات.