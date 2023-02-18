السجن 12 عاما لرجل تشيكي قتل معلمه

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أصدرت محكمة تشيكية، حكما بالسجن لمدة 12 عاما بحق رجل تشيكي وإخضاعه لعلاج نفسي لقتل معلمه (74 عاما) بساطور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كي" يوم الجمعة.

واعترف الرجل (19 عاما) في المحكمة بأنه شعر بالإهانة والتنمر في فصل معلمه بمدرسة مهنية خلال الإجازة.

وكانت الجريمة التي وقعت في نهاية مارس الماضي قد أثارت حالة من السخط العام.

وكان سلاح الجريمة ساطور طوله 60 سنتيمترا.

ووفقا للادعاء، حصل التلميذ على تقدير فاشل في مادة الاتصالات في اليوم السابق لجريمة القتل.

وبرر القاضي الحكم، وهو أدنى عقوبة ممكنة، بالقول إن الخبراء حددوا أن الطالب لم يكن في حالة عقلية طبيعية وقت ارتكاب الجريمة.

ويمكن لكل من الادعاء والمتهم الطعن على الحكم.