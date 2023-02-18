زيلينسكي: الحظر المفروض على إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى «رُفع»

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الحظر المفروض على إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى "رفع".

ويرفض الحلفاء الغربيون حتى الآن تقديم صواريخ بعيدة المدى خشية استخدامها لضرب الأراضي الروسية ما يؤدي إلى تصعيد الحرب، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال زيلينسكي، الذي زار عددا من العواصم الغربية في الأشهر الأخيرة خلال حديثه في خطابه المسائي أمس الجمعة، إن "الماراثون الدبلوماسي مستمر" ويحرز تقدمًا، مضيفا: "لقد تم بالفعل تشكيل تحالف دبابات لأوكرانيا، وقد تم بالفعل رفع الحظر المفروض على توريد الصواريخ بعيدة المدى، وكانت هناك بالفعل نجاحات جديدة في تعزيز مدفعيتنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن العالم أدرك مدى ضرورة تقديم الدعم العسكري في مجال الطيران من أجل الأمن العالمي.

وإلى جانب الصواريخ بعيدة المدى، تدعو أوكرانيا حلفاءها إلى تزويد قواتها الجوية بطائرات مقاتلة.