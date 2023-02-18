رئيس الوزراء المجري يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، دعوته للإنهاء الفوري للقتال في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام.

وقال الزعيم الشعبوي اليميني في خطابه السنوي عن حالة الأمة في بودابست: "لا يمكن إنقاذ الأرواح إلا عبر وقف لإطلاق النار".

وتدعم المجر، عضوة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، العقوبات الغربية ضد روسيا على مضض. وحافظ أوربان على علاقات ودية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تولى منصبه في 2010.

وحتى بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل حوالي عام، لم تفتر العلاقة بين بودابست وموسكو. واستمر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقابلة نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وذكر أوربان في خطابه: "نواصل المحافظة على العلاقات الاقتصادية مع روسيا، ونوصي شركاءنا في التحالف بهذا".

وفي ذات الوقت، أقر بأن المجر معزولة داخل التكتلات الغربية بسبب سياستها تجاه روسيا، مما ترك دولتين فقط في "معسكر السلام" هما "المجر والفاتيكان".

وأشار أوربان إلى أن ألمانيا تتحمل المسؤولية عن هذا. وأوضح أن دولا أخرى رضخت أيضا للضغط الخارجي وتحولت إلى "معسكر الحرب" بقيادة برلين الآن، بعدما تأثرت بتغيير ألمانيا لموقفها إزاء الصراع.

وأضاف أوربان: "في البداية، لم يرسل الألمان أسلحة، أرسلوا الخوذات فقط". لكن الآن ستسير دبابات ليوبارد الألمانية قريبا "عبر الأراضي الأوكرانية شرقا، إلى الحدود الروسية".

وتابع قائلا: "ربما تكون الخرائط القديمة هنا"، في تلميح إلى الحملة العسكرية الألمانية النازية ضد الاتحاد السوفييتي السابق.