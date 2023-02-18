الأهلي يبحث عن انتصار تاريخي أمام الهلال في المباراة الـ11 بين الفريقين

يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من الموسم الحالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة أمام مستضيفه الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب ستاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ويسعى الأهلي لتحقيق فوزه الأول في الأراضي السودانية على حساب الهلال، وتدشين انطلاقة قوية في البطولة يؤكد من خلالها على قدراته الكبيرة التي أظهرها في مونديال الأندية خلال الفترة الأخيرة.

وتأجل لقاء الأهلي، وصيف النسخة الماضية، مع ضيفه القطن الكاميروني من الجولة الأولى للمجموعة إلى 3 مارس القادم، بسبب المشاركة في مونديال الأندية، حيث حصل على المركز الرابع بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي، وخسارته أمام ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي.

من جهته يطمح الهلال، وصيف المسابقة عامي 1987 و1992، لتعويض خسارته 0-1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى، غير أن الفريق السوداني سيكون محروما من تواجد جماهيره على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتواجد خلالها الهلال والأهلي في مجموعة واحدة خلال النسخ الأربع الأخيرة، حيث دائما ما تشهد مواجهاتهما الكثير من الإثارة والندية.

وتحمل هذه المباراة الرقم 11 في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري الأبطال، ورغم امتلاك الأهلي الأفضلية في لقاءاته السابقة مع الهلال بتحقيقه 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات وفوزين للفريق السوداني، إلا أن الأهلي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في السودان، بل إنهم اكتفوا بتسجيل هدف وحيد فقط خلال 5 مواجهات جرت هناك.