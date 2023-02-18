 الزمالك يعلن تشكيل لجنة فنية لمتابعة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2023 - بوابة الشروق
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الزمالك يعلن تشكيل لجنة فنية لمتابعة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2023

محمد عاطف
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 2:32 ص | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 2:32 ص

أعلن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل لجنة فنية في القلعة البيضاء خلال الساعات القادمة، وذلك لمتابعة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2023.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية للشباب 2023، والتي ستقام في مدن القاهرة والإسكندرية و الإسماعيلية، خلال الفترة بين 19 فبراير الجاري و 11 مارس القادم.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لقناة ناديه: «سيتم تخصيص لجنة فنية بنادي الزمالك، لمشاهدة بطولة أمم إفريقيا للشباب، من أجل متابعة المواهب البارزه فيها وانتقاء أفضل العناصر».

وفي سياق متصل، سيلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره موزمبيق غدًا الأحد، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.


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