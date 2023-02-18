محطة إيرانية تنقل بثها إلى واشنطن إثر تلقيها تهديدات من نظام طهران

أعلنت قناة «إيران إنترناشيونال» وقف بث برامجها من لندن، ونقل جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن؛ لضمان سلامة صحافييها من تهديدات النظام الإيراني.



وقالت القناة في بيان لها، اليوم السبت، إن «شرطة لندن أكدت استمرار التعاون مع شركائها لحماية الصحفيين»، معربة عن شكرها للقناة إثر استجابتها للتحذيرات.



وفي السياق، نشرت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، اليوم السبت 18 فبراير، بيانا أعربت فيه عن شكرها لقناة «إيران إنترناشيونال» على استجابتها للتحذيرات التي أطلقتها، ونقل مكتبها من لندن إلى واشنطن، مؤكدة أنها ستستمر في التعاون مع شركائها لتقديم الحماية للقناة والعاملين فيها.



وجاء في بيان شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: «جهودنا خلال العامين الماضيين تضاعفت للتحقيق في التهديدات الخارجية التي تستهدف الصحافيين، وأي محاولة لترهيب وإيذاء المواطنين البريطانيين أو المقيمين على أراضيها أمر غير مقبول على الإطلاق».



وأضافت الشرطة البريطانية: «نحن عازمون على العمل مع الحكومة وشركائنا لضمان أن تكون المملكة المتحدة بيئة آمنة لوسائل الإعلام ولهذه القناة (إيران إنترناشيونال)».



وتعليقا على هذا التغيير، أوضح علي أصغر رمضان بور، أحد مديري «إيران إنترناشيونال»، أن «اجتماعا عقد أمس الجمعة 17 فبراير بين خبراء من شرطة لندن معنيين بتوفير الأمن لقناة (إيران إنترناشيونال) وموظفيها، وبين فريق الأمن بالقناة،».



وأضاف: «حيث قدمت شرطة لندن تقييمات جديدة للأوضاع خلال الاجتماع، وطرحت توصيات محددة حول كيفية مواصلة تعاونها مع الصحافيين المقيمين في لندن. وبناء على توصيات الشرطة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل القيام ببث البرامج الإخبارية عبر مكاتبنا في واشنطن لفترة من الوقت».



ووصف رمضان بور هذا الحدث بأنه «مرحلة جديدة» من العمل الإخباري لإيران إنترناشيونال، وقال: «نأمل أن تبقى لدينا الفرصة لمواصلة نشاطنا الإخباري بصمود».



وأكد أن التغيير الحاصل لن يؤثر أبدا على جودة برامج القناة من حيث الروتين وأولويات الأخبار، وسوف يستمر العمل الإعلامي المنصف والمتوازن والموضوعي، مضيفا: «نعتقد أنه من حق الشعب الإيراني في جميع أنحاء العالم أن يطلع على التطورات في إيران والعالم من خلال الصحافيين».



وتابع علي أصغر رمضان بور: «لن يتغير استمرار بث البرامج، سوى بعض التغييرات الطفيفة في توقيت بعض البرامج الإخبارية- التحليلية التي كنا نجريها هنا في لندن».



وقد جاء قرار نقل بث البرامج إلى واشنطن في هذه القناة، بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن أبلغت مديري «إيران إنترناشيونال» بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحافيين الإيرانيين العاملين في القناة.



وعلى الرغم من الإيقاف المؤقت لمكتب لندن، فإن بث قناة «إيران إنترناشيونال» من مكتب القناة في واشنطن سيستمر 24 ساعة يوميا.