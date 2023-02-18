سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم السبت، بعد أن هددت برد قوي على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال خفر السواحل الياباني أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي الإطلاق بعد أن هددت كوريا الشمالية يوم الجمعة برد "متواصل وقوي بشكل غير مسبوق" في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية سنوية، كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونج يانج.

وأطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا عددا غير مسبوق من الصواريخ العام الماضي من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن أن تضرب أي موقع في الولايات المتحدة، كما استأنفت الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

وقالت وزارة الدفاع في سول إنه من المقرر إجراء تدريبات نووية يطلق عليها تدريبات المحاكاة للجنة استراتيجية الردع في 22 فبراير في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وسيشترك فيها كبار صناع السياسة الدفاعية من الجانبين.

وتخطط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضا لإجراء مجموعة من التدريبات الميدانية الموسعة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في الأسابيع والأشهر القادمة.

ويتمركز نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية كإرث من الحرب الكورية 1950-1953 التي توقفت بهدنة وليس معاهدة سلام كاملة، مما يجعل البلدين في حالة حرب من الناحية الفنية.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام حكومية عرضا عسكريا في التاسع من فبراير شباط، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون بيونجيانج أنشأت وحدة عسكرية مكلفة بتشغيل صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات في إطار أحدث إعادة هيكلة للجيش.