شخصيات فلسطينية بارزة تحث المجتمع العربي على المشاركة في الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

وقعت، اليوم السبت، 200 شخصية فلسطينية بارزة داخل الخط الأخضر (عرب 48)، عريضة ضد الإصلاح القضائي المقترح من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، وحثوا المجتمع العربي على المُشاركة في الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الإصلاحات المُقترحة.



وقالت الشخصيات البارزة - من ضمنها رؤساء بلديات ومشرعون سابقون ورجال أعمال بارزون وأكاديميون وفنانون - إن الأقلية العربية ستعاني على الأرجح، أكثر، إذا تم المساس بالضوابط والتوازنات القانونية. وجاء في العريضة أن الجمهور العربي سيكون أول الضحايا".



ونصت العريضة على أن "الحكومة تعتزم إلحاق الضرر بالنظام القضائي، وعلى الرغم من أن المحاكم فشلت في السابق في حماية حقوقنا الوطنية والمدنية، إلا أن وجودها يحمينا من مزيد من الأذى من جانب الحكومة".



وقالوا في العريضة إن الإصلاح سيفتح الباب أمام مُبادرات لتقليل تمثيل العرب في مؤسسات الدولة، وبصفة خاصة الكنيست.