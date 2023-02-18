أحمد فهمي عن «مبروك جالك ولد»: أولى تجاربي المسرحية وبداية لاكتشاف ذاتي في الكوميديا

قال الفنان والمطرب أحمد فهمي، إن مسرحية «مبروك جالك ولد»، ضمن فعاليات مهرجان الرياض، هي العمل المسرحي الأول له.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ليالي تن»، مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة: «قدمت دراما وسينما من قبل.. لكن المسرح لا»، معربا عن سعادته بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين في هذا العمل.

وأوضح أن المسرحية كوميدية وليست استعراضية، معقبا: «كنت قلق من فكرة خوض المسرح بحكم أن أعمالي كلها أدوار جادة.. لكن زملائي دعموني».

وتابع: «قصة وموضوع المسرحية شيق.. ويدفع الجمهور لمتابعة أحداث الفصول الأخرى»، مؤكدا أنه يمتلك حسا كوميديا لكنه لم يخرج للجمهور من قبل في أعمال كوميدية، معتبرا مسرحية «مبروك جالك ولد»؛ بداية اكتشاف ذاته في الكوميديا.

وتدور مسرحية «مبروك جالك ولد» حول عائلة مكونة من أربع أزواج يجدون طفلا رضيعا أمام باب الفيلا، ومعه رسالة موجهة لوالده بصفته رجلًا من العائلة ليبدأ الصراع بين الزوجات وأزواجهن من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية لجلسات التحقيق التي تحاول كل زوجة من خلالها إثبات التهمة على زوجها.

ويشارك في العمل في المسرحية نخبة من الفنانين، على رأسهم أحمد فهمي، وأيان عامر، وبدرية طلبة، وماريهان حسين، ومحمد محمود، وسامي مغاوري.