أمريكا توقف البحث عن حطام جسمين مجهولين بعد إسقاطهما

أوقفت السلطات الأمريكية البحث عن حطام اثنين من الأجسام الطائرة المجهولة تم إسقاطهما، فوق أمريكا الشمالية هذا الشهر.



وكشفت القيادة الشمالية الأمريكية عن انتهاء عمليات البحث عن حطام اثنين من الأجسام المجهولة تم إسقاطهما فوق ولاية آلاسكا وبحيرة "هورون".



وأضافت القيادة الشمالية في بيان أنه على الرغم من عمليات البحث المنتظمة في المنطقة، بما في ذلك الصور التى تم التقاطها من الجو وأجهزة الاستشعار السطحية، لم يتم العثور على حطام.



وفي ولاية "آلاسكا"، ساهمت ظروف القطب الشمالي والجليد في البحر، في توقف عملية البحث.



ووافق وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على توصية القيادة بوقف عمليات البحث.



وتجرى عملية بحث عن جسم ثالث، سقط من الجو فوق منطقة "يوكون" في كندا.



وأسقط الجيش الأمريكي أيضا ما كان يعتقد أنه بالون تجسس صيني، دخل الأجواء الأمريكية في مطلع الشهر.