 القضية الفلسطينية.. أبو الغيط: المجتمع الدولي تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين - بوابة الشروق
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القضية الفلسطينية.. أبو الغيط: المجتمع الدولي تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
وكالات
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 1:12 م

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تفجر الأوضاع في فلسطين، نتيجة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الأشهر الأخيرة.

وقال أبو الغيط، في كلمة أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت، إن القدس تتعرض لمخطط واضح لتهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها.

وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع.

وتابع: "المجتمع الدولي يبدو وقد تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين"، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينية لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بالاستيطان.

يذكر أن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد اتخذ قرارا الأحد الماضي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.


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