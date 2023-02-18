علي ماهر يكشف أهمية الفوز على بيراميدز في الكونفدرالية

كشف علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، أهمية الفوز على بيراميدز، في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فيوتشر نظيره بيراميدز، غدًا الأحد، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة، من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال علي ماهر في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "فريق بيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، ونحترمهم بشكل كبير، لكن نحن نمتلك الطموح والرغبة من أجل تحقيق إنجاز كبير، ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز فقط".

وأضاف:"نراهن دائما على شخصية اللاعبين، ونمتلك مجموعة لاعبين مميزين لديهم خبرات كبيرة على المستوى الأفريقي، ودائمًا ما نحضر بشكل جيد للمباريات، ومباراة الغد لن تكون سهلة لنا، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا من أجل تحقيق الانتصار".

وأكمل:"الفوز في مباراة الغد يحتاج إلى إصرار كبير من اللاعبين، لأنه سوف يكشف عن الفرق التي ستكمل المنافسة على الصدارة والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي".

وأوضح مدرب فيوتشر:"المواجهة الماضية أمام أسكو كارا التوجولي، كنا نخوضها من أجل الفوز فقط، ورغم استقبالنا هدف في بداية المباراة إلا أننا واصلنا الضغط وأهدرنا العديد من الفرص حتى تمكنا من تسجيل هدف التعادل".

وأردف:"جميع الفرق في البطولة قوية، شاهدنا مباراة بيراميدز والجيش الملكي، وسعداء بالأجواء جميع الفرق تمتلك مقاومات كبيرة في البطولة، نحتاج لاعبين أصحاب شخصية من أجل الفوز لإظهار إمكانيات اللاعبين الحقيقة".

وأتم:"ضغط المباريات ليس له أي علاج سوى إعادة الاستشفاء للاعبين بشكل سريع، لكن هناك تلاحم كبير في المباريات ونوعية المباريات الأفريقية تحتاج لاعبين بشخصية مختلفة، من أجل التركيز والفصل بين المباريات المحلية والأفريقية".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف فقط عن الجيش الملكي المغربي.