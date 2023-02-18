أمريكا تقدر عدد القتلى والجرحى الروس في حرب أوكرانيا بـ200 ألف

قدرت الولايات المتحدة عدد القتلى والجرحى الروس في الحرب ضد أوكرانيا بحوالي 200 ألف، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأشار بلينكن إلى أن روسيا تشعر بثقل تكلفة الحرب المستمرة منذ حوالي عام، "هناك أكثر من مليون روسي تركوا بلادهم لأنهم لا يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذه الحرب والاتجاه الذي تساق إليه البلاد".

وعلاوة على ذلك، توقفت 1000 شركة أو أكثر عن العمل في روسيا خوفا من تضرر سمعتها، وفقا لبلينكن.

وأضاف: "أنظروا إلى ما حدث، وما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لبلاده".