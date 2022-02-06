أديس أبابا: انتخاب رئيس جزر القمر رئيسا للاتحاد الإفريقي

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انتخب قادة الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر رئيسا للاتحاد الإفريقي.

وانطلقت، اليوم السبت، القمة الأفريقية الـ36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعلى أجندتها العديد من القضايا.

وتمهد تلك الاجتماعات لقمة على مستوى القادة تعقد في الأيام المقبلة في العاصمة الإثيوبية لمناقشة قضايا عدة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة: "أطالب بحصول قارتنا على مقعد دائم في مجلس الأمن، دول قارتنا ملتزمة بالاستثمار في الطاقة النظيفة".

وتابع: "التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه أفريقيا".

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "نسعى لتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، مضيفاً: "يجب تقييم شراكاتنا الدولية القائمة".

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال القمة السنوية الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار (تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية).

وإلى جانب رؤساء الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد، يحضر أعمال القمة التي تستمر على مدى يومين، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويسعى القادة الأفارقة خلال القمة إلى الحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.

كما سيتبنوا أيضا سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى التعجيل بتنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في أفريقيا، والتي بدأت بموجبها التجارة رسميا عام 2021.