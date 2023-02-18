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رئيسة الوزراء الفنلندية: نريد الانضمام مع السويد إلى الناتو في الوقت نفسه

وكالات
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 6:49 م

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم السبت، إن بلادها ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الوقت نفسه مع السويد.

وأضافت سانا مارين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنها أرسلت رسالة واضحة إلى تركيا والمجر مفادها بأن البلدين يريدان الانضمام معا، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت أنه لا توجد إشارات واضحة من تركيا والمجر بشأن عضوية البلدين.

وتواجه عضوية السويد في حلف الناتو صعوبات بسبب رفض تركيا التصديق على انضمامها إلى الحلف، إذ تتهمها بإيواء من تصفهم بإرهابيين منتمين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، فيما لم تصدّق المجر على عضوية البلدين بعد.


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