 ألمانيا ودول البلطيق تعتزم إطلاق مبادرة لتسريع نمو القطاع الرقمي في أوروبا - بوابة الشروق
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ألمانيا ودول البلطيق تعتزم إطلاق مبادرة لتسريع نمو القطاع الرقمي في أوروبا

د ب أ
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 9:29 ص
اتفقت ألمانيا ودول البلطيق "استونيا ولاتفيا وليتوانيا" على مبادرة جديدة للمساعدة في تبسيط وتسريع نمو القطاع الرقمي في أوروبا.

وقال وزير الشؤون الرقمية والنقل الألماني فولكر فيسينج، يوم الجمعة، في العاصمة الاستونية تالين، بعد زيارة استمرت خمسة أيام للدول الثلاث "لقد قررنا تعزيز تعاوننا.. يجب أن نلحق بالركب ونصبح أسرع في أوروبا".

وستعمل الدول الأربع معا على تأسيس "نادي ابتكار لأوروبا" بهدف تعزيز الرقمنة في مختلف أنحاء القارة.

وقال فيسينج بعد محادثات مع وزيري الشؤون الرقمية والنقل في استونيا كريستيان جارفان ورينا سيكوت "يمكن القيام بهذا فقط بالانفتاح على التكنولوجيا والتحلي بالشجاعة للابتكار ومع دول تقود الطريق".

وأضاف "نحن ملتزمون برؤية فرص الرقمنة ولا نريد أن نتأخر بسبب أولئك الذين لديهم تحفظات".

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