أردوغان يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في إسطنبول

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن لقاء أردوغان والدبيبة جرى مغلقا في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول.

ووصل الدبيبة إلى تركيا اليوم السبت، في زيارة غير محددة المدة ورافقه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وقدما التعازي لدولة تركيا رئاسة وشعبا.

وأكد الدبيبة وفق بيان لمكتبه الإعلامي "تضامن الشعب الليبي مع إخوانهم في تركيا جراء حادثة الزلزال".

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: "التقيت اليوم بأخي الرئيس أردوغان وأكدت تضامننا ودعمنا لهم في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا".

وأضاف: "اطلعت خلال زيارتي على آخر تداعياته الزلزال، والجهود المستمرة للتخفيف من آثاره".

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.