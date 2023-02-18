نائب سابق لرئيس هيئة البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين العام المقبل

قال الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتثبيت سعر البنزين في السوق وتقديم الدعم لهذه السلعة، وذلك في معرض تعليقه على التقرير الدولي الذي بيّن أن مصر في المركز السابع عالميا من حيث انخفاض أسعار البنزين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن قيمة الدعم الذي تمنحه الدولة لهذا القطاع يتخطى المليارات سنويا، موضحا أن مصر تُقدم أرخص سعر بنزين على مستوى العالم.



وذكر أن الدول الست التي تسبق مصر في السعر، هي جميعها منتجة للنفط والبنزين بل وتصدر أيضا، ما يعني أنها لا تستورد هذه السلعة من الخارج.



وأوضح أن الدولة نفذت الكثير من المشروعات للوصول إلى هذه النقطة، كما أن هناك مشروعات جار تنفيذها في الوقت الحالي، قائلا إنه بحلول عام 2024 ستصل مصر إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من البنزين.



ولفت إلى التوسعات التي تُجريها الدولة في الشركات بالإسكندرية وأسيوط، فضلا عن توسعات في معامل تكرير قائمة.



وكان موقع "جلوبال بترول برايس" قد أصدر تقريرا عن أرخص أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 في الأقل سعرا لبيع البنزين.



وأفاد التقرير بأنّ مصر تبيع البنزين بمتوسط سعر لتر يبلغ 0.351 دولار، في حين يبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر.