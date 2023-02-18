بلغاريا تفكك عصابة تهريب بعد وفاة 18 مهاجرا

قالت الشرطة في بلغاريا، اليوم السبت، إنها فككت عصابة من المهربين يزعم أنها مسؤولة عن مقتل 18 مهاجرا في شاحنة عثر عليها مهجورة في اليوم السابق.

وتحدث كبير المحققين بوريسلاف سارافوف في صوفيا عن "جماعة إجرامية منظمة" تلتقط المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا وتنقلهم برا إلى المنطقة الحدودية مع صربيا.

ولم يذكر تفاصيل عن أي اعتقالات فيما يتعلق بالحادث المحدد. وعثرت الشرطة يوم الجمعة على 18 شخصا من أفغانستان بينهم طفل اختنقوا حتى الموت في شاحنة عثر عليها متوقفة قرب العاصمة صوفيا. ويتلقى 34 ناجيا آخر العلاج الطبي.

ووفقا للشرطة، تم إخفاء المهاجرين تحت حمولة من الخشب وتهريبهم من تركيا إلى بلغاريا.

وغالبا ما يعبر المهاجرون هذه الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في أماكن غير نظامية لتجنب تسجيلهم عند نقطة عبور حدودية رسمية.

وقال سارافوف إن الحدود "يمكن عبورها بسهولة شديدة باستخدام سلم بسيط"، موصيا باتخاذ خطوات لتعزيز حماية الحدود. وأكملت بلغاريا سياجا أمنيا من الأسلاك الشائكة على حدودها الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا في عام 2017.

وأضاف المحقق أن "الوجهة النهائية للمهاجرين هي بشكل أساسي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا"، وقدر متوسط تكلفة الرحلة بما يتراوح بين ستة آلاف وسبعة آلاف يورو (6400-7500 دولار) للشخص الواحد.

وقال إن المهربين البلغاريين يتلقون جزءا من المال، حيث يحصل السائقون على 100 يورو لكل مهاجر يتم نقله ويحصل زعيم جماعة التهريب على ما يصل إلى ألف يورو للشخص الواحد.