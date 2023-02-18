تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى الإسراء والمعراج، حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام حفلاً بالإسكندرية مساء اليوم السبت، على مسرح سيد درويش، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأعمال الدينية منها (ليالي رسول الله، روح الوجود، يا منى عيني، النبي عربي، أم البشاير، ابتهالاتمن التراث الصوفي، مدح الرسول، ليلة الإسراء، خد بإيدي، يا سيد السادات، كن مع الله، في حب الله، نبينا هادينا، والله مالي غير محمد، أسماء الله الحسنى، ألف ألف صلاة).

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.