مستشار رئيس الوزراء العراقي: يجب تكثيف التعاون الدولي لمواجهة آفة الإرهاب

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الأمنية خالد اليعقوبي، اليوم السبت، أهمية تكثيف التعاون بين العراق والمجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يثمن حجم التضحيات التي قدمها العراق في حربه ضد الإرهاب.



وقال اليعقوبي ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن ـ إن مشاركة العراق في مؤتمر ميونخ بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعد أمرا في غاية الأهمية.. مضيفا أنه من المهم أن يطلع العالم على التجربة العراقية في محاربة الإرهاب.



وتابع اليعقوبي: "إن الإرهاب انتهى عسكريا، ولكن لم ينته أمنيا.. لا يزال هناك تمويل لبعض العناصر"، معربا عن اعتقاده بضرورة تضافر الجهود بين كافة الدول حتى يتم القضاء نهائيا على تنظيم "داعش" الإرهابي.



جدير بالذكر أن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن قد انطلقت أمس الجمعة، بمشاركة 40 رئيس دولة وأكثر من 90 وزيرا حول العالم، ويشارك العراق بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء.