قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن مصر تستهدف زراعة 4 ملايين فدان قمح هذا العام، مشيرًا إلى أن الدولة زرعت العام الماضي 3.6 مليون فدان، بزيادة 250 ألف فدان، عن العام الذي يسبقه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدولة المصرية تسعى لتلبية احتياجاتها من القمح بنسبة 50%، في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تلبية احتياجاتها من القمح بنسبة 60% بحلول عام 2025، وبنسبة 70% بحلول عام 2030، قائلًا إنها تعمل على محورين متوازيين لتحقيق ذلك وهما: محور تنمية أفقي ومحور تنمية رأسي.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن «الدولة أخذت على عاتقها زيادة المساحات المنزرعة، من خلال المشروعات القومية المختلفة في أنحاء مصر»، مؤكدًا أن مشروعات الوادي الجديد وتوشكى ومستقبل مصر، تحقق هذا الهدف.

وذكر أن الدولة تعمل على تحسين إنتاجية الفدان، من خلال استنباط أصناف تتسم بإنتاجية أعلى للمحصول، في ظل التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الدولة تعتزم زيادة عدد الحقول الإرشادية هذا العام إلى 7 آلاف حقل.