القوى العاملة: ختام دورة تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن عقد الاختبار النهائي وختام البرنامج التدريبي لـ19 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية البريجات مركز إيتاي البارود، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب من أجل التشغيل وفرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظات.



وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، في تقريره، أن الاختبار شمل شقا نظريا وآخر عمليا، منوها بأنه بعد انتهاء التدريب يتم تأهيل المتدربات للحصول على فرص عمل أو بدء مشروع خاص بهم، انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.



وأضاف مدير المديرية، أن بعد انتهاء التدريب يحصل الخريجون على شهادات إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل مناسبة في سوق العمل.



وقال إنه يمكن التقدم للحصول على البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية من خلال التسجيل في إدارة بحوث العمالة، والتدريب بالمديرية أو بمراكز التدريب المهني الموجودة بالمحافظة.