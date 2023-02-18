قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، إن مجلس النواب هو "صاحب اتخاذ القرار" في البلاد، وإن مجلس الدولة مهمته استشارية فقط.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية عن تصريحات صالح "إن الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها"، موضحًا أن تعطيل العملية الانتخابية، العام الماضي، لم يكن "دستورياً أو تشريعياً".

وأضاف أن المجموعات المسلحة في طرابلس وراء تعطيل العملية الانتخابية، كما أن التدخلات الخارجية ساهمت -أيضا- في تعطيل العملية الانتخابية في ليبيا.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب "علينا أن نتعاون جميعا في سبيل إخراج ليبيا من أزماتها السياسية".