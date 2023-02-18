النمسا تعرب عن تضامنها الكامل مع تركيا بعد الزلزال

أعربت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع تركيا إثر الزلزال المدمر.



وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، لوكالة أنباء الأناضول التركية، خلال مؤتمر الأمن بميونخ: "قلوبنا مع عائلات الذين عانوا وفقدوا أحباءهم".



وأضاف: "هذه كارثة، وهناك حاجة إلى شيء واحد، وهو التضامن الكامل، يمكن للشعب التركي الاعتماد علينا، وتضامننا".



وأشار إلى أن النمسا أرسلت فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا على الفور بعد الزلزالين اللذين وقعا في 6 فبراير وقدمت مساعدات إنسانية للضحايا".



وقال الوزير النمساوي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون المزيد من الدعم لتركيا في اجتماع في بروكسل يوم الإثنين المقبل.



وأضاف: "أعتقد أننا جميعا ندرك أن هذه كارثة حقيقية على تركيا والشعب السوري والشعب التركي، وحان الوقت نحن الأوروبيين، كجيران، لإظهار تضامننا ومساعدة المحتاجين الآن".



وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.