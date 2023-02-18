تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة و4 سفن صينية من الجزيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 24 طائرة تابعة للجيش الصيني، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة دفاع الجزيرة.

واقتربت المقاتلات الصينية "J-10" و"J-11" و"J-16" وطائرة الاستطلاع الإلكترونية "Y-8" من الجزء الجنوبي الغربي من تايوان.

وأيضًا، رصدت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة طائرات مسيرة "BZK-005" و"CH-4".

وقالت الوزارة: "الوضع تحت السيطرة وأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات في حالة تأهب قصوى".

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع التايوانية بوجود أربع سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه القريبة من الجزيرة.

في وقت سابق، أفادت التقارير بأنه في 18 فبراير، وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وصل وفد من إدارة شنجهاي إلى تايبيه، وسيشارك ستة ممثلين صينيين في مهرجان المصابيح.