أطباء بلا حدود توقف عملها في بوركينا فاسو بعد مقتل اثنين من أعضائها

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أعلنت متحدثة باسم منظمة الإغاثة أطباء بلا حدود، الجمعة، أن المنظمة ستعلق بشكل مؤقت عملها في بوركينا فاسو بعد مقتل اثنين من أعضائها في هجوم هناك.

وقالت المتحدثة إنه في الوقت الحالي، ستساعد المنظمة فقط في حالات الطوارئ المهددة للحياة.

وأضافت أن هذه الخطوة ضرورية لتحليل المخاطر التي تواجهها الفرق حاليا.

وتابعت: "نريد أيضا أن نعيد تأكيد الطبيعة غير المقبولة لهذا الهجوم ضد الزملاء الذين كانوا يتحركون في عربة تحمل بوضوح شعار أطباء بلا حدود خلال عملهم الطبي".

ووفقا للمنظمة، تعرضت المركبة التي كانت تقل أربعة من العاملين بالمنظمة لإطلاق نار من جانب مسلحين يوم الأربعاء الأسبوع الماضي على طريق في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من العاملين في المنظمة عمرهما 34 عاما و39 عاما، من بوركينا فاسو، وتمكن عضوان آخران بالمنظمة من الهروب.