أيتن عامر عن دورها في مسرحية مبروك جالك ولد: لم أقدم مثله من قبل

قالت الفنانة أيتن عامر، إن مسرحية «مبروك جالك ولد»، المعروضة ضمن فعاليات مهرجان الرياض، هو العمل الثالث لها في المملكة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ليالي تن»، مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة «TEN»، أن دورها بالمسرحية هو زوجة غيورة متسلطة وعصبية، ودائما ما تثير شعور الرعب داخل المنزل، مشيرة إلى أن الدور لم يسبق لها أداؤه في أعمال فنية مشابهة من قبل.

وأوضحت أن الأعمال الموسيقية داخل المسرحية تنبع من روح الشخصيات، لافتة إلى مشاركة جميع أبطال المسرحية في استعراضات الأغاني من خلال كوبليهات تناسب شخصية كل ممثل، معقبة: «المسرحية دمها خفيف ولذيذ».

وعن اختيار المخرجة «بتول عرفة» لشخصيتها في المسرحية، قالت: «كنت جزءا من كل مشروعات بتول عرفة في المعهد.. وإحنا أصحاب وعشرة من زمان وأنا أكثر واحدة بجننها».

ولفتت إلى تعاونهما في أوبريت «أنت القلب الكبير» للفنانة شويكار، وكذلك إخراجها لأول فيديو كليب لها «بناقص».

وتدور مسرحية «مبروك جالك ولد» حول عائلة مكونة من أربع أزواج يجدون طفلا رضيعا أمام باب الفيلا، ومعه رسالة موجهة لوالده بصفته رجلًا من العائلة ليبدأ الصراع بين الزوجات وأزواجهن من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية لجلسات التحقيق التي تحاول كل زوجة من خلالها إثبات التهمة على زوجها.

ويشارك في العمل في المسرحية نخبة من الفنانين، على رأسهم أحمد فهمي، وأيتن عامر، وبدرية طلبة، وماريهان حسين، ومحمد محمود، وسامي مغاوري.